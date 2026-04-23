На Вінниччині посадовицю підозрюють у залученні людей із ментальними порушеннями до робіт поза межами спецзакладу

У Вінницькій області правоохоронці викрили експлуатацію людей з інтелектуальними порушеннями в одному з комунальних закладів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, вона від осені минулого року відправляла підопічних працювати поза межами закладу — у селі, де він розташований. Людей із різними ментальними порушеннями залучали до робіт, які могли бути для них небезпечними.

Зокрема, на початку квітня четверо підопічних за її вказівкою різали дерева.

Жінці інкримінують торгівлю людьми з використанням уразливого стану потерпілих (ч. 2 ст. 149 КК). Прокурори готують клопотання про запобіжний захід і відсторонення її від посади.

Під час обшуків у закладі вилучили документи, банківські картки, телефони, а також речовини з обмеженим обігом. Слідчі встановлюють кількість потерпілих і можливих спільників.