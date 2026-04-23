Один мешканець Харківщини загинув, і ще четверо постраждали через обстріли

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Одна людина загинула, постраждали – четверо.

Начальник ОВА Олег Синєгубов написав у телеграмі, що у селищі Золочів поранений 25-річний чоловік, у сел. Слатине Дергачівської громади постраждали 28-річний і 65-річний чоловіки, а у с. Черкаські Тишки загинув 66-річний чоловік, та 68-річний.

Також медики надали допомогу 53-річному чоловіку і 44-річній жінці, які 21 квітня зазнали травм у с. Вільхуватка, та 65-річному і 61-річному чоловікам, які 29 березня постраждали в м. Куп’янськ.

Ворог атакував БпЛА Київський, Немишлянський райони Харкова і застосовував по Харківщині області різні види озброєння:

3 КАБ;

4 БпЛА типу «Герань-2»;

11 БпЛА типу «Молнія»;

4 fpv-дрони;

31 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено фермерське господарство, трактор, автомобіль (м. Богодухів), чотириповерховий житловий будинок, фермерське господарство, 3 приватні будинки, АЗС, магазин, багатоквартирний будинок, електромережі, автомобіль (сел. Золочів), багатоквартирний будинок (с. Петрівка), складську будівлю (с. Велика Рогозянка), фермерське господарство, автомобіль (с. Сінне), АЗС, електромережі (с. Губарівка);

у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Черкаські Тишки), приватний будинок (с. Руська Лозова), багатоквартирний будинок (сел. Козача Лопань), 2 автомобілі (сел. Слатине);

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 236 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 29 866 людей.