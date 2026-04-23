«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Суспільство / Війна

Російська армія завдала понад 800 ударів по Запорізькій області

Поранена людина. 

Російська армія завдала понад 800 ударів по Запорізькій області
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 820 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області. Одна людина поранена внаслідок ворожих атак по Запорізькому району.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, війська РФ здійснили 24 авіаційні удари по Комишувасі, Новомиколаївці, Юрківці, Ясній Поляні, Новорозівці, Зарічному, Оріхову, Гуляйполю, Верхній Терсі, Воздвижівці, Копанях, Рівному, Гіркому, Староукраїнці, Цвітковому, Тимошівці, Любицькому, Широкому, Долинці та Преображенці.

464 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Розумівку, Степне, Біленьке, Лисогірку, Новооленівку, Новоолександрівку, Мар’ївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку та Оленокостянтинівку.

Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Залізничному, Новоандріївці, Чарівному, Староукраїнці.

326 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Залізничному, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Оленокостянтинівці.

Надійшло 140 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

