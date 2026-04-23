Російська армія завдала понад 800 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти завдали 820 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області. Одна людина поранена внаслідок ворожих атак по Запорізькому району.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, війська РФ здійснили 24 авіаційні удари по Комишувасі, Новомиколаївці, Юрківці, Ясній Поляні, Новорозівці, Зарічному, Оріхову, Гуляйполю, Верхній Терсі, Воздвижівці, Копанях, Рівному, Гіркому, Староукраїнці, Цвітковому, Тимошівці, Любицькому, Широкому, Долинці та Преображенці.

464 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Розумівку, Степне, Біленьке, Лисогірку, Новооленівку, Новоолександрівку, Мар’ївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку та Оленокостянтинівку.

Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Залізничному, Новоандріївці, Чарівному, Староукраїнці.

326 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Залізничному, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Оленокостянтинівці.

Надійшло 140 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.