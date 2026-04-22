Від початку доби на фронті відбулось 127 бойових зіткнень

Від початку доби 22 квітня на фронті відбулося 127 бойових зіткнень.

В Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що росіяни завдали 44 авіаційних ударів, скинули 151 керовану авіабомбу. Крім того, залучили для ураження 5650 дронів-камікадзе та здійснили 2362 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 105 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, крім цього, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у напрямку населених пунктів Бочкове та Охрімівка. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири ворожі штурми в районах населених пунктів Петропавлівка та Ківшарівка.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили дві спроби загарбників просунутися в районах населених пунктів Дробишеве та Діброва.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів у районі Ямполя.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно відбили ворожу атаку в районі Никифорівки.

Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Іллінівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Новопавлівка, Торецьке, Родинське, Філія, Шевченко, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне та у бік Кучерового Яру.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 65 окупантів та 24 – поранено; знищено три одиниці автомобільної та 15 одиниць спеціальної техніки, три укриття особового складу, пошкоджено чотири гармати, сім одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки. Знищено або подавлено 143 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи в районах населених пунктів Олександроград, Вороне та Калинівське. Авіаційних ударів зазнали околиці населеного пункту Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів у районі Гуляйполя та в районах населених пунктів Добропілля, Гірке, Залізничне, Зелене, Староукраїнка та Цвіткове. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Верхня Терса, Копані, Любицьке, Широке, Гуляйполе, Староукраїнка, Тимошівка, Цвіткове, Долинка.

На Оріхівському напрямку противник наступав у напрямку населеного пункту Новоандріївка. Крім того, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Комишуваха, Новорозівка, Ясна Поляна, Юрківка.

На Придніпровському напрямку ворог провів дві марні штурмові дії в бік Антонівського мосту та острова Білогрудий.