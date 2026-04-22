Унаслідок російських обстрілів упродовж дня 22 квітня, в Херсонській області постраждали п’ять людей. Пошкоджені будинки.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 22 квітня військові армії РФ били по населених пунктах Херсонської області з артилерії, мінометів, також атакували дронами різних типів. Унаслідок російської агресії у Херсоні постраждало п’ять людей.

Вони зазнали травм різного ступеню отримали через використання ворогом FPV-дронів.

Вранці російські військові двічі спрямовували БпЛА у цивільні автомобілі – постраждало двоє чоловіків. Вдень дрон влучив неподалік магазину – там поранень дістали троє цивільних.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, навчальні заклади, будівля банку, автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.