ГоловнаСуспільствоВійна

Російські дрони атакували агропідприємство на Чернігівщині

Пошкоджена сільгосптехніка та будівлі підприємства.

Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області

Російські війська атакували FPV-дронами агропідприємство у Семенівській громаді Чернігівщини. Є пошкодження.

Про це повідомляє начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

"22 квітня, близько 14:30, ворог двома FPV-дронами атакував інфраструктуру одного з аграрних підприємств району", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок влучання одного дрона пошкоджень зазнав комбайн, який на момент атаки знаходився в полі. Другий дрон вдарив по складських будівлях агропідприємства.

Наразі інформація щодо постраждалих не надходила.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies