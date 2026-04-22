Російські дрони атакували агропідприємство на Чернігівщині

Російські війська атакували FPV-дронами агропідприємство у Семенівській громаді Чернігівщини. Є пошкодження.

Про це повідомляє начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

"22 квітня, близько 14:30, ворог двома FPV-дронами атакував інфраструктуру одного з аграрних підприємств району", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок влучання одного дрона пошкоджень зазнав комбайн, який на момент атаки знаходився в полі. Другий дрон вдарив по складських будівлях агропідприємства.

Наразі інформація щодо постраждалих не надходила.