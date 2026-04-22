На Буковині викрили схему контрабанди сигарет безпілотниками

Правоохоронці вилучили як самі дрони, так і підготовлений до відправки товар на 1 млн гривень. 

саморобний безпілотник
Фото: Офіс генпрокурора

У Чернівецькій області правоохоронці викрили підготовку до незаконного переміщення контрафактних тютюнових виробів через держкордон із використанням саморобних безпілотників.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора

"Поблизу села Опришени, фактично біля самого кордону, було облаштовано місце, звідки планували запускати БПЛА. За даними слідства, їх мали використовувати як «повітряних кур’єрів» — для швидкого і непомітного переправлення сигарет за межі України", - зазначається в повідомленні.

Йдеться про два саморобні безпілотники, здатні переносити вантаж. Саме ними планували доставляти контрафакт, оминаючи контроль і перевірки.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили як самі дрони, так і підготовлений до відправки товар: 34 пакунки з сигаретами відомих світових брендів без акцизних марок, орієнтовною вартістю більше 1 мільйон гривень.

Окрім сигарет, вилучено й технічне обладнання, яке забезпечувало підготовку до реалізації схеми: пускову пневматичну установку, яка могла використовуватися для запуску апаратів; два пульти дистанційного керування; ноутбук для налаштування та координації польотів; два GPS-трекери для відстеження маршруту та місця приземлення.

Зареєстровано кримінальне провадження за ст. 204 КК України. Наразі встановлюються причетні до злочину особи.

