На Харківщині за добу внаслідок обстрілів 1 людина загинула і 20 постраждали

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 22 населені пункти Харківської області. Про це повідомляє Харківська ОВА.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 20 людей постраждали:

у сел. Золочів постраждали 58-річний чоловік і 35-річна жінка;

у с. Губарівка Богодухівської громади постраждали чоловіки 28 і 40 років;

у м. Богодухів постраждали жінки 46, 83, 18, 33, 66 років і чоловіки 74, 55 років;

у с. Лозова Богодухівської громади зазнали травм 38-річна і 78-річна жінки;

у с. Семенів Яр Богодухівської громади постраждали 42, 64, 40 років, 54-річний чоловік і двоє 2-річних дівчаток;

у с. Черкаські Тишки Циркунівської громади загинув 56-річний чоловік, зазнав поранень 69-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Слобідський, Київський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 КАБ;

4 БпЛА типу «Герань-2»;

30 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони;

58 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено адмінбудівлю, гараж;

у Богодухівському районі пошкоджено гаражі, 13 приватних будинків, паркан, 4 адмінбудівлі, електромережі, 6 магазинів, автостанцію, кафе, банк, АЗС, цивільне підприємство (м. Богодухів), 2 приватні будинки (с. Козіївка), АЗС (с. Губарівка), 2 адмінбудівлі, електромережі, 5 автомобілів, багатоквартирний будинок, цивільне підприємство, будинок культури (сел. Золочів), АЗС (с. Мусійки), будинок культури, пошту (с. Писарівка), вантажний автомобіль (с. Цапівка), автомобіль (с. Карасівка), електромережі (с. Братениця, с. Новоукраїнка, с. Кленове), приватний будинок, господарчу споруду, автомобіль, 2 мотоцикли (с. Лозова), приватний будинок, господарчі споруди (с. Семенів Яр);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Приколотне), приватний будинок (с. Лебедівка), адмінбудівлю (сел. Великий Бурлук), приватний будинок, 3 господарчі споруди (с. Миропілля);

в Ізюмському районі пошкоджено адмінбудівлю, гараж, автомобіль (м. Ізюм);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Черкаські Тишки).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 221 людину.

Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 29 630 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 231 бойове зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районі Приліпки та в бік Бочкового, Охрімівки та Стариці.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував у районі Новоосинового та в бік Курилівки, Петропавлівки, Глушківки.