На Херсонщині внаслідок атак росіян загинула людина, шестеро дістали поранень

Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових будинках.

За минулу добу на Херсонщині внаслідок російських атак загинула людина, ще шестеро дістали поранень.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Антонівка, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Розлив, Зорівка, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Борозенське, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Зміївка, Золота Балка, Козацьке, Крупиця, Кучерське, Львове, Микільське, Михайлівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Олешки, Понятівка, Придніпровське, Саблуківка, Садове, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Тягинка, Українка, Червоне, Широка Балка та місто Херсон.

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Крім того, вчора зі звільнених громад регіону евакуювали двох людей.