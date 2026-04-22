За добу Сили оборони ліквідували 1140 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1140 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 321 450 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 321 450 (+1 140) осіб
- танків – 11 885 (+1)
- бойових броньованих машин – 24 436 (+7)
- артилерійських систем – 40 516 (+38)
- РСЗВ – 1 749 (+0)
- засоби ППО – 1 350 (+0)
- літаків – 435 (+0)
- гелікоптерів – 350 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 251 489 (+1 026)
- крилаті ракети – 4 549 (+0)
- кораблі / катери – 33 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 90 925 (+162)
- спеціальна техніка – 4 132 (+0).
Дані уточнюються.