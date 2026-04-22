За добу Сили оборони ліквідували 1140 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 321 450 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1140 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 321 450 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 321 450 (+1 140) осіб

танків – 11 885 (+1)

бойових броньованих машин – 24 436 (+7)

артилерійських систем – 40 516 (+38)

РСЗВ – 1 749 (+0)

засоби ППО – 1 350 (+0)

літаків – 435 (+0)

гелікоптерів – 350 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 251 489 (+1 026)

крилаті ракети – 4 549 (+0)

кораблі / катери – 33 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 90 925 (+162)

спеціальна техніка – 4 132 (+0).

Дані уточнюються.