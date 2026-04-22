ГоловнаСуспільствоВійна

За добу Сили оборони ліквідували 1140 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 321 450 військових. 

Фото: Скріншот відео СБУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1140 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 321 450 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 321 450 (+1 140) осіб 
  • танків – 11 885 (+1)
  • бойових броньованих машин – 24 436 (+7)
  • артилерійських систем – 40 516 (+38)
  • РСЗВ – 1 749 (+0)
  • засоби ППО – 1 350 (+0)
  • літаків – 435 (+0)
  • гелікоптерів – 350 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 251 489 (+1 026) 
  • крилаті ракети – 4 549 (+0)
  • кораблі / катери – 33 (+0)
  • підводні човни – 2 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 90 925 (+162)
  • спеціальна техніка – 4 132 (+0). 

Дані уточнюються. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies