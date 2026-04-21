Укрзалізниця запускає шість нових дитячих вагонів

Укрзалізниця запускає шість нових дитячих купейних вагонів. Усі вони пройдуть капітально-відновлювальний ремонт, будуть доповнені освітніми та інтерактивними компонентами та адаптовані для подорожей з дітьми.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Три вагони вже пройшли повне переобладнання та відправились у перший рейс з київського вокзалу.

Пасажирами спеціального першого рейсу нових вагонів під ретропаротягом стали діти, якими опікується благодійна організація Save Ukraine.

Фото: Міністерство розвитку громад Відкриття дитячого вагону

Усі дитячі вагони оформлені в єдиній концепції «Казковий український ліс», є навіть спеціальна постільна білизна. Перші вагони курсуватимуть у складі двох поїздів: №011/012 Львів — Одеса та №001/002 Харків — Івано-Франківськ.

У продажу їх можна шукати зі Львова — з 24 квітня , з Одеси — з 25 квітня, з Харкова — з 2 травня, з Івано-Франківська — з 3 травня. Ще три вагони поповнять склади інших пасажирських поїздів найближчим часом.

Фото: Міністерство розвитку громад Відкриття дитячого вагону

Квитки на дитячі вагони доступні лише через мобільний застосунок Укрзалізниці. Їхня вартість така ж, як вартість купейних квитків в межах того самого поїзда. У застосунку такі вагони мають спеціальне маркування «Дитячий». Діти віком до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно та не потребують окремого квитка.