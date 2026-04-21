Укрзалізниця запускає шість нових дитячих вагонів

Дитячий вагон Укрзалізниці
Укрзалізниця запускає шість нових дитячих купейних вагонів. Усі вони пройдуть капітально-відновлювальний ремонт, будуть доповнені освітніми та інтерактивними компонентами та адаптовані для подорожей з дітьми.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Три вагони вже пройшли повне переобладнання та відправились у перший рейс з київського вокзалу. 

Пасажирами спеціального першого рейсу нових вагонів під ретропаротягом стали діти, якими опікується благодійна організація Save Ukraine.  

Відкриття дитячого вагону
Відкриття дитячого вагону

Усі дитячі вагони оформлені в єдиній концепції «Казковий український ліс», є навіть спеціальна постільна білизна. Перші  вагони курсуватимуть у складі двох поїздів: №011/012 Львів — Одеса та №001/002 Харків — Івано-Франківськ.

 У продажу їх можна шукати зі Львова — з 24 квітня , з Одеси — з 25 квітня, з Харкова — з 2 травня, з Івано-Франківська — з 3 травня. Ще три вагони поповнять склади інших пасажирських поїздів найближчим часом.

Відкриття дитячого вагону
Відкриття дитячого вагону

Квитки на дитячі вагони доступні лише через мобільний застосунок Укрзалізниці. Їхня вартість така ж, як вартість купейних квитків в межах того самого поїзда. У застосунку такі вагони мають спеціальне маркування «Дитячий». Діти віком до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно та не потребують окремого квитка. 

