На Нікопольщині росіяни атакували дроном маршрутку, є поранені

Росіяни атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками. В результаті поранено п'ятьох людей.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа.

У Покровській громаді, що на Нікопольщині, через російський удар пошкоджений рейсовий мікроавтобус. Постраждали троє людей. Двоє з них госпіталізовані.

"37-річна жінка – «важка», 53-річний чоловік – у стані середньої тяжкості. 65-річна жінка лікуватиметься амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

Ще двоє людей дістали поранень через інші атаки на громаду. Це 28-річна жінка та 52-річний чоловік. Вони будуть оговтуватися вдома.

Поцілив ворог і по Нікополю та Марганцю. Там, на щастя, минулося без постраждалих.

Як і на Синельниківщині. Росіяни вдарили по Миколаївській громаді. Виникла пожежа. Пошкоджені приватні будинки.