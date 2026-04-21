ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Суспільство/Війна

На Нікопольщині росіяни атакували дроном маршрутку, є поранені

Ворог атакував безпілотниками два райони Дніпропетровщини.

На Нікопольщині росіяни атакували дроном маршрутку, є поранені
Фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками. В результаті поранено п'ятьох людей.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа. 

У Покровській громаді, що на Нікопольщині, через російський удар пошкоджений рейсовий мікроавтобус. Постраждали троє людей. Двоє з них госпіталізовані. 

"37-річна жінка – «важка», 53-річний чоловік – у стані середньої тяжкості. 65-річна жінка лікуватиметься амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

Ще двоє людей дістали поранень через інші атаки на громаду. Це 28-річна жінка та 52-річний чоловік. Вони будуть оговтуватися вдома. 

Поцілив ворог і по Нікополю та Марганцю. Там, на щастя, минулося без постраждалих. 

Як і на Синельниківщині. Росіяни вдарили по Миколаївській громаді. Виникла пожежа. Пошкоджені приватні будинки.

Читайте також
