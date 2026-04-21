Лубінець: Кількість скарг на дії ТЦК в Одеській області зросла майже на 40%

На Одещині різко зросла кількість скарг на дій представників ТЦК за останній рік.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Зокрема, з 1 січня по 20 квітня 2025 року зафіксували 193 звернення щодо неправомірних дій військкомів, тоді як за аналогічний період 2026 року їхня кількість зросла до 264.

Лубінець наголосив, що це свідчить про зростання кількості скарг майже на 40%. Загалом за минулий 2025 рік з Одещини надійшло 642 звернення щодо порушень прав громадян під час мобілізації.

Омбудсман додав, що крім Одещини найбільш напружена ситуація з дотриманням прав людини з боку ТЦК спостерігається у Львівській, Миколаївській, Закарпатській та Черкаській областях.