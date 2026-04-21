Лубінець: Кількість скарг на дії ТЦК в Одеській області зросла майже на 40%

Також напружена ситуація спостерігається у Львівській, Миколаївській, Закарпатській та Черкаській областях.

На Одещині різко зросла кількість скарг на дій представників ТЦК за останній рік.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Зокрема, з 1 січня по 20 квітня 2025 року зафіксували 193 звернення щодо неправомірних дій військкомів, тоді як за аналогічний період 2026 року їхня кількість зросла до 264. 

Лубінець наголосив, що це свідчить про зростання кількості скарг майже на 40%. Загалом за минулий 2025 рік з Одещини надійшло 642 звернення щодо порушень прав громадян під час мобілізації.

Омбудсман додав, що крім Одещини найбільш напружена ситуація з дотриманням прав людини з боку ТЦК спостерігається у Львівській, Миколаївській, Закарпатській та Черкаській областях.

  • За рішенням головнокомандувача ЗСУ від виконання службових обов'язків усунули начальника Одеського обласного ТЦК. Також усунули начальника Пересипського РТЦК, співробітників якого сьогодні затримали в Одесі.
  • СБУ згодом повідомила, що з Нацполіцією затримали в Одесі представників ТЦК за підозрою у вимаганні коштів.
  • Співробітники місцевого ТЦК входили в організоване злочинне угруповання, яке вимагало гроші з людей, а в разі відмови вчиняло насильство та погрожувало потерпілим відправити їх «штурмовиками на передову» у прискореному режимі.
﻿
