ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Голова Держстату: торік в Україні народилися менше шести дітей на 1000 жінок

При цьому країні загрожують нові хвилі міграції. 

Торік в Україні, за даними міністерства юстиції, померли 425 000 людей. Це менше попереднього показника, але зниження смертності пояснюється зменшенням загальної кількості населення.

Про це на організованій LB і EFI Group дискусії “Українське суспільство 2026: демографія, міграція, ринок праці” повідомив голова Державної служби статистики Арсен Макарчук. Він сказав, що народжуваність торік в Україні була зафіксована на рівні понад 168 600 малюків.

“Трохи менше шести дітей на тисячу жінок”, – сказав Макарчук. 

Він додав, що це дуже негативний демографічний сигнал, наслідки якого відчуватимуть покоління вперед. 

“Відчуватимуть наші діти, наші внуки, як досі українська демографія відчуває наслідки Другої світової війни

За оцінками ООН, зараз за кордоном мешкають від 5,3 до 6 млн українців. Для точної оцінки населення України потрібен перепис населення, але Макарчук підкреслив, що проводити його потрібно за півтора-два роки після завершення війни. 

“Будуть другі, треті хвилі міграції, возз’єднання сімей за межами території України”, – пояснив він. 

