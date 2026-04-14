Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Частка жителів Німеччини з міграційним корінням перевищила 26%

Кількість жителів Німеччини з міграційним корінням у 2025 році досягла 21,8 млн осіб.

Ілюстративне фото: сирійський біженець біля Рейхстагу, 14 березня 2021
Фото: EPA/UPG

Кількість жителів Німеччини, які мають міграційне коріння, у 2025 році становила близько 21,8 млн осіб, передає DW із посиланням на дані Федерального статистичного відомства. 

Порівняно з попереднім роком ця частка населення серед осіб, які проживають у приватних домогосподарствах і для яких це основне місце проживання, зросла на 0,5 відсоткового пункта — до 26,3%. У 2024 році вона становила 25,8%.

До осіб із міграційним корінням у Німеччині відносять людей першого покоління іммігрантів, а також жителів, обоє батьків яких переїхали до країни починаючи з 1950 року.

Згідно зі статистикою, майже кожен п’ятий житель Німеччини (19,8% населення) переїхав сюди з-за кордону. У 2025 році кількість іммігрантів у ФРН становила 16,4 млн осіб. Це на 1,7%, або на 281 000 осіб, більше, ніж у 2024 році.

Водночас темпи зростання кількості приїжджих у 2025 році були нижчими, ніж у попередні роки. Так, у період з 2021 по 2024 рік кількість іммігрантів у Німеччині зростала щороку в середньому на 6,2%, або на 888 000 осіб, ідеться в повідомленні Федерального статистичного відомства.

Із 16,4 млн іммігрантів, які проживали в Німеччині у 2025 році, 6,3 млн осіб (39% усіх іммігрантів) є вихідцями з однієї з таких країн: Польщі (1,5 млн осіб), Туреччини (1,5 млн), України (1,3 млн), Росії (1,0 млн) та Сирії (1,0 млн).

5,4 млн осіб (6,5% населення ФРН) у 2025 році були прямими нащадками іммігрантів, тобто народженими в Німеччині людьми, обоє батьків яких переїхали до країни після 1950 року. Кількість таких жителів ФРН порівняно з 2024 роком зросла на 3%, або на 160 000 осіб.

До категорії осіб із міграційним корінням не належать ті, у кого лише один із батьків іммігрував до Німеччини. У 2025 році у ФРН проживали 4,2 млн осіб, народжених у таких сім’ях. Це 5% населення країни. Приріст порівняно з 2024 роком становив 0,2%, або 10 000 осіб.

Станом на 2025 рік кількість жителів Німеччини, які не мають міграційного коріння, становила 56,8 млн осіб (68,6% населення країни). Йдеться про тих, хто не належить до категорії іммігрантів, що прибули до ФРН після 1950 року, і не є особами, в яких хоча б один із батьків іммігрував до Німеччини в цей період.

Для порівняння: у 2024 році кількість жителів Німеччини без міграційного коріння була на 488 000 осіб, або на 0,9% більшою, ніж у 2025 році.

