Wall Street Journal: Саудівська Аравія тисне на США для зняття їхньої блокади Ормузької протоки

Країни Перської затоки побоюються, що Іран домовиться з хуситами, аби ті перекрили ще й Баб-ель-Мандеб. 

Протока є зручним шляхом транспортування нафти з Саудівської Аравії
Саудівська Аравія тисне на США, аби вони припинили блокаду Ормузької протоки і сіли за стіл перемовин. Країна побоюється, що дії Дональда Трампа можуть призвести до ескалації з боку Ірану і перекриттю інших важливих морських шляхів, як то протока Баб-ель-Мандеб, що має вирішальне значення для експорту її нафти. Про це Wall Street Journal пише з посиланням на посадовців. 

Штати аргументують блокаду посиленням тиску на й без того ослаблену економіку Ірану. Блокада набула чинності вчора і поширюється на судна, що заходили або мають намір зайти в порти Ірану. 

"Президент Трамп був чітким стосовно того, що він хоче, аби Ормузька протока була повністю відкритою, щоб сприяти вільному потоки енергетики. Адміністрація перебуває в постійному контакті з нашими союзниками по затоці, яким президент допомагає упевнитися, що Іран не може шантажувати США чи будь-яку іншу країну", – сказала речниця Білого дому Анна Келлі. 

Нещодавно Саудівській Аравії вдалося відновити експорт нафти до рівня, який був до початку операції проти Ірану – а це 7 млн барелів на добу. Потоки опиняться під загрозою, якщо перекриють не лише Ормузьку протоку, а й Баб-ель-Мандеб. Ділянку узбережжя поблизу цієї протоки контролюють союзники Ірану – єменські хусити. 

Сигнали про готовність залучити хуситів до блокування вже публікували в близьких до корпусу вартових іранської революції півофіційних медіа Ірану. 

Країни Перської затоки не бажають, щоб війна закінчилася без розблокування Ормузької протоки. Але багато з них, включно з Саудівською Аравією, тиснуть на США, аби ті розв'язали це питання за столом переговорів, повідомили посадовці регіону. 

Контекст

Минулого тижня США і Іран домовилися про двотижневе припинення вогню, аби за цей час досягнути повноцінної мирної угоди. На вихідних американські та іранські перемовники провели зустріч, але бажаним для Штатів успіхом вона не завершилася: повністю Ормузьку протоку іранці не розблокували.

NYT писала, що Іран не може зробити цього через власне мінування: гарантувати безпечний прохід суден місцями неможливо, оскільки іранські міни позміщувалися. 

