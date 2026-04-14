Суд відхилив позов Трампа до Wall Street Journal щодо наклепу

Стаття, яка обурила президента, стосувалася його зв'язків з Джеффрі Епштейном.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Федеральний суд залишив без розгляду позов президента США Дональда Трампа до видання The Wall Street Journal через статтю про його зв'язки з педофілом Джеффрі Епштейном.

Як пише Deutsche Welle, господаря Білого дому обурило твердження, що у 2003 році він надсилав злочинцю привітальну листівку з днем народження, текст якої містив натяки на сексуальну тематику і був оформлений у вигляді жіночого тіла.

Трамп назвав цю листівку фальшивкою і захотів отримати від журналістів 10 мільярдів доларів компенсації за наклеп. Проте суд звернув увагу на те, що позов не відповідає критеріям, необхідним для такого серйозного звинувачення. 

За американськими законами, для засудження за наклеп потрібно не лише довести неправдивість публікації, але й факт того, що її автор це знав і свідомо поширював брехню, тобто діяв зі злими намірами. Натомість дії Wall Street Journal цілком відповідали журналістським стандартам: вони звернулися до Білого дому за коментарем, отримали там спростування і опублікували його як альтернативну точку зору.

Адвокати Трампа тепер мають намір допрацювати текст позову і повторно подати його до 27 квітня, як визначив суд. Критики переконують, що президент США подібними діями намагається змусити замовкнути ті ЗМІ, які висвітлюють негативні аспекти його політичної та приватної діяльності.

