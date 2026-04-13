Ізраїль посилює удари по Лівану напередодні мирних переговорів

Ізраїльські авіаудари та ракетні обстріли "Хезболли" посилилися впродовж вихідних.

Про це пише BBC.

Міністерство охорони здоров'я Лівану заявило, що з моменту відновлення бойових дій 2 березня, внаслідок ізраїльських атак загинуло 2055 людей, зокрема 167 з п'ятниці. За той самий період "Хезболлою" було вбито дванадцять ізраїльських солдатів та двоє мирних жителів, повідомляє ізраїльська влада.

У вівторок, 14 квітня, у Вашингтоні мають відбутися переговори ліванських, ізраїльських та американських посадовців.

В адміністрації президента Лівану повідомили, що обговорення будуть зосереджені на умовах припинення вогню, і що офіційні переговори можуть відбутися, якщо буде досягнуто угоди. Однак "Хезболла" відхилила цю ініціативу та провела протести в центрі Бейрута.

Внаслідок ізраїльських ударів на вихідних загинув рятувальник Ліванського Червоного Хреста.

Організація заявила, що її команда була «безпосередньою мішенню ізраїльського безпілотника» під час виконання гуманітарної місії. Ця смерть стала другим убивством волонтера Червоного Хреста за останні тижні.

Тимчасові сили Організації Об'єднаних Націй у Лівані (UNIFIL) також повідомили про зіткнення з ізраїльськими військами, заявивши, що ізраїльські танки двічі протаранили два миротворчі автомобілі, завдавши значної шкоди.