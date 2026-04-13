Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Все погано, але надії немає
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Ізраїль посилює удари по Лівану напередодні мирних переговорів

Від початку березня загинуло понад 2000 ліванців.

Миротворці ООН в Лівані
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські авіаудари та ракетні обстріли "Хезболли" посилилися впродовж вихідних.

Про це пише BBC.

Міністерство охорони здоров'я Лівану заявило, що з моменту відновлення бойових дій 2 березня, внаслідок ізраїльських атак загинуло 2055 людей, зокрема 167 з п'ятниці. За той самий період "Хезболлою" було вбито дванадцять ізраїльських солдатів та двоє мирних жителів, повідомляє ізраїльська влада.

У вівторок, 14 квітня, у Вашингтоні мають відбутися переговори ліванських, ізраїльських та американських посадовців.

В адміністрації президента Лівану повідомили, що обговорення будуть зосереджені на умовах припинення вогню, і що офіційні переговори можуть відбутися, якщо буде досягнуто угоди. Однак "Хезболла" відхилила цю ініціативу та провела протести в центрі Бейрута.

Внаслідок ізраїльських ударів на вихідних загинув рятувальник Ліванського Червоного Хреста.

Організація заявила, що її команда була «безпосередньою мішенню ізраїльського безпілотника» під час виконання гуманітарної місії. Ця смерть стала другим убивством волонтера Червоного Хреста за останні тижні.

Тимчасові сили Організації Об'єднаних Націй у Лівані (UNIFIL) також повідомили про зіткнення з ізраїльськими військами, заявивши, що ізраїльські танки двічі протаранили два миротворчі автомобілі, завдавши значної шкоди.

  • Раніше, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що кампанія проти Ірану «ще не завершена», але вже можна говорити про «історичні досягнення».
  • Нетаньягу дав вказівки розпочати мирні переговори з Ліваном, вони також включатимуть роззброєння пов'язаного з Іраном бойового угруповання "Хезболла".
Читайте також
