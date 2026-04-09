Ізраїль заявив про мирні переговори з Ліваном

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що прагне прямих переговорів з Ліваном.
Про це пише Reuters.
Нетаньягу дав вказівки розпочати мирні переговори якомога швидше, вони також включатимуть роззброєння пов'язаного з Іраном бойового угруповання "Хезболла".
Незадовго до заяви Ізраїлю, президент Лівану заявив, що працює над дипломатичним шляхом припинення вогню. Ліванський чиновник повідомив Reuters, що Ліван провів останній день, наполягаючи на тимчасовому припиненні вогню, щоб дозволити ширші переговори з Ізраїлем.
За даними видання, Ізраїль готується скоротити обсяг атак. Переговори з Ліваном, як очікується, розпочнуться у Вашингтоні наступного тижня.
- Згідно з угодою про припинення вогню, укладеною за посередництва США у листопаді 2024 року, яка припинила понад рік бойових дій між Ізраїлем та Хезболлою, Ліван погодився, що лише державні сили безпеки повинні носити зброю, що означає, що Хезболла має бути повністю роззброєна.Але спроба ліванської армії роззброїти угруповання наступного року не увінчалася успіхом.
- Напередодні, ЦАХАЛ заявив про найбільший скоординований удар по Лівану з початку операції «Рев лева». Цілями були об’єкти «Хезболли».