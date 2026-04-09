Ізраїль заявив про мирні переговори з Ліваном

Йдеться також про роззброєння бойового угруповання "Хезболла".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що прагне прямих переговорів з Ліваном.

Про це пише Reuters.

Нетаньягу дав вказівки розпочати мирні переговори якомога швидше, вони також включатимуть роззброєння пов'язаного з Іраном бойового угруповання "Хезболла".

Незадовго до заяви Ізраїлю, президент Лівану заявив, що працює над дипломатичним шляхом припинення вогню. Ліванський чиновник повідомив Reuters, що Ліван провів останній день, наполягаючи на тимчасовому припиненні вогню, щоб дозволити ширші переговори з Ізраїлем.

За даними видання, Ізраїль готується скоротити обсяг атак. Переговори з Ліваном, як очікується, розпочнуться у Вашингтоні наступного тижня.