Демократи не змогли обмежити військові повноваження президента США щодо Ірану

Республіканці в Палаті представників США заблокували спробу демократів обмежити військові повноваження Дональда Трампа щодо Ірану, передає Reuters.

Під час засідання представник республіканців Кріс Сміт достроково завершив сесію, не давши опонентам можливості винести документ на голосування за процедурою одностайної згоди.

Це вже не перша невдала спроба демократів обмежити військові повноваження Трампа щодо Ірану та Венесуели. Напруженість зросла після погроз президента «знищити всю цивілізацію», що викликало хвилю обурення та заклики до його усунення з посади. Опозиційні політики наголошують, що погрози геноцидом та атаки на цивільну інфраструктуру прямо порушують Женевські конвенції 1949 року.

Тим часом Білий дім наполягає на законності дій президента, зсилаючись на його статус головнокомандувача і необхідність захисту інтересів США.

Республіканська більшість у Конгресі продовжує майже одностайно підтримувати політику Трампа. Хоча за Конституцією право оголошувати війну належить законодавцям, чинне законодавство дозволяє президенту проводити короткострокові операції без згоди Конгресу у разі виникнення безпосередньої загрози національній безпеці.