Китайська компанія виграла справу в США через лобістів сина Трампа

Китайська компанія Grand Pharmaceutical Group найняла лобістську фірму Checkmate, пов’язану з сином президента США Дональдом Трампом-молодшим і виграла справу, що стосувалася національної безпеки, пише Reuters.

Американський стартап FastWave звернувся до Комітету з іноземних інвестицій США і просив перевірити інвестиції китайської Grand Pharma з міркувань національної безпеки. FastWave розробляє медичні лазери (технологія підпадає під експортний контроль через можливе подвійне призначення), і фірма побоювалася крадіжки інтелектуальної власності та блокування подальшого залучення капіталу від китайського інвестора.

У грудні Grand Pharma найняла фірму Checkmate, яку очолює давній друг Трампа-молодшого по полюванню та співвласник нерухомості. Лобісти допомогли організувати зустріч адвоката китайської сторони з новопризначеним головою Комітету з іноземних інвестицій. Водночас представникам американського стартапу вдалося поспілкуватися лише з рядовими співробітниками відомства. Наприкінці січня цього року регулятор відхилив запит FastWave, посилаючись на процедурні неточності в документах, а не на питання безпеки.

Це рішення поставило FastWave на межу банкрутства. Демократи в Сенаті вже висловили занепокоєння, назвавши ситуацію «тривожним прикладом впливу лобістів на національну безпеку». Білий дім та Міністерство фінансів США відкидають будь-які звинувачення в політичній заангажованості, заявляючи, що CFIUS діяв лише в межах закону.