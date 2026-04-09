​Єврокомісія очікує від Угорщини пояснень щодо розмов Сіярто з Лавровим

Речниця ЄК "висловила занепокоєння" через те, що країна-член ЄС може координувати свої дії з Росією, діючи проти інтересів блоку.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто і Сергій Лавров

Європейська комісія очікує роз’яснень від Угорщини щодо переговорів міністра закордонних справ Петера Сіярто з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Про це заявила речниця ЄК Паула Піньо, передає "Радіо Свобода".

Піньо "висловила занепокоєння" через те, що країна-член ЄС може координувати свої дії з Росією, таким чином діючи проти інтересів блоку.

"Тож це викликає надзвичайне занепокоєння, і уряд відповідної держави-члена повинен терміново надати пояснення, і президентка (Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, – ред.) також порушить це питання на рівні лідерів", - сказала речниця.

Контекст