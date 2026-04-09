​Єврокомісія очікує від Угорщини пояснень щодо розмов Сіярто з Лавровим

Європейська комісія очікує роз’яснень від Угорщини щодо переговорів міністра закордонних справ Петера Сіярто з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
Про це заявила речниця ЄК Паула Піньо, передає "Радіо Свобода".
Піньо "висловила занепокоєння" через те, що країна-член ЄС може координувати свої дії з Росією, таким чином діючи проти інтересів блоку.
"Тож це викликає надзвичайне занепокоєння, і уряд відповідної держави-члена повинен терміново надати пояснення, і президентка (Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, – ред.) також порушить це питання на рівні лідерів", - сказала речниця.
Контекст
- 31 березня видання VSquare оприлюднило розшифровку розмови Сіярто з Лавровим в серпні 2024 року, в ході якої угорський міністр погодився сприяти виключенню з санкційного списку ЄС сестри російського олігарха Алішера Усманова. Сім місяців потому Гульбахор Ісмаїлову виключили зі списку санкцій ЄС. Зазначимо, що в лютому 2024 року Верховний суд ЄС відмовився скасовувати санкції проти самого Усманова.
- Пізніше ЗМІ опублікували нові стенограми розмов Сіярто з Лавровим. З розмов можна зрозуміти, що вони не просто "обмінювався інформацією", а системно погоджував кроки Угорщини. За даними журналістів, Сіярто регулярно інформував Лаврова про хід внутрішніх дискусій у Європейському Союзі, зокрема щодо енергетичної політики, механізмів санкцій і переговорів про вступ України до ЄС. В одній із розмов він навіть погодився надіслати російській стороні документ, який стосувався мовного питання в українських регіонах, де проживають нацменшини, пояснюючи це як "не проблему".
- Видання зазначає, що стенограми й аудіозаписи розмов Лаврова-Сійярто, а також розмов Сійярто з іншими російськими урядовцями, були отримані й підтверджені консорціумом розслідувачів.
- Сіярто, коментуючи публікацію, заявив, що в цих записах – те, про що він заявляє публічно, а санкційна політика ЄС – "провальна і завдає більше шкоди ЄС, ніж Росії".