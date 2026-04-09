Bloomberg: РФ пропонує Азії підсанкційний СПГ зі знижкою

Продавці пропонують оформляти документи так, ніби вантажі походять не з Росії, а, наприклад, з Оману чи Нігерії.

Росія намагається скористатися глобальним дефіцитом постачання природного газу, щоб залучити країни Південної Азії, які відчувають нестачу енергії, до купівлі вантажів із об’єктів, які перебувають під санкціями.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

За їхніми словами, минулого тижня такі поставки пропонувалися зі знижкою до 40% від спотових цін через маловідомі посередницькі компанії з Китаю та Росії. Продавці стверджували, що можуть оформити документи так, ніби вантажі походять не з Росії, а, наприклад, з Оману чи Нігерії.

Агентству Bloomberg не вдалося підтвердити, чи були фактично здійснені такі закупівлі.

Фактичне закриття Ормузької протоки, а також атаки на найбільший у світі завод зі зрідження газу в Катарі призвели до скорочення приблизно п’ятої частини світових поставок, що дестабілізувало ринок газу та спричинило різке зростання цін. Поставки з Катару фактично зупинилися, змусивши покупців у Бангладеш та Індії шукати дорожчі альтернативи.

Бангладеш, який торік отримував близько 60% свого СПГ із Катару, змушений закуповувати газ на спотовому ринку, іноді платячи приблизно вдвічі більше, ніж за довгостроковими контрактами. Бангладеш та Індія також були змушені скоротити постачання газу в сектор виробництва добрив через зменшення імпорту СПГ.

Індія зазвичай обережно підходить до імпорту підсанкційних енергоносіїв і раніше заявляла, що не купуватиме російський СПГ із проєктів, які перебувають під санкціями. Водночас нещодавно країна вперше з 2019 року імпортувала нафту з Ірану після спеціального дозволу Мінфіну США, який тимчасово зняв обмеження.

Попри те, що Росія поступово збільшує експорт із підсанкційних проєктів, зокрема із Arctic LNG 2 і Portovaya, більшість покупців остерігаються таких поставок через ризик санкцій з боку Вашингтона. Наразі єдиною країною, яка імпортує цей газ, залишається Китай, використовуючи мережу так званого «тіньового флоту».

Розширення постачання за межі Китаю допомогло б Росії диверсифікувати коло покупців і збільшити експорт із санкційних об’єктів. Проєкт Arctic LNG 2, який мав стати найбільшим російським заводом зі зрідження газу, почав експорт у 2024 році, але його повна потужність обмежена через нестачу суден і небажання покупців укладати угоди.