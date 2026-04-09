СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
нова країнаВсе погано, але надії немає
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
ГоловнаСвіт

Трамп пригрозив Ірану "кращою" і "потужнішою" стріляниною в разі зриву мирної угоди

Американські кораблі, літаки і військовослужбовці залишатимуться довкола Ірану, допоки сторони не укладуть та не виконають мирну угоду. Про це президент США Дональд Трамп оголосив у дописі в соцмережі Truth. 

У випадку зриву укладання або виконання угоди він анонсував відкриття вогню. Трамп наголосив, що в домовленостях з Іраном не може йтися про ядерну зброю, а Ормузька протока має бути відкрита і безпечна. 

"Усі кораблі, літаки та військовий персонал США, разом із додатковими боєприпасами, озброєнням та всім іншим необхідним для ефективного знищення вже значно ослабленого ворога, залишатимуться на місці – в Ірані та навколо нього – доти, доки СПРАВЖНЯ УГОДА, якої було досягнуто, не буде повністю виконана. Якщо з будь-якої причини цього не станеться – що вкрай малоймовірно – тоді «Стрілянина Почнеться», більша, краща та потужніша, ніж будь-хто коли-небудь бачив", – сказав він. 

Трамп додав, що армія США зараз відпочиває, очікуючи на "наступне завоювання". 

Перемир'я на Близькому Сході

Учора США і Іран домовилися про двотижневе припинення вогню, протягом якого сторони мають напрацювати повноцінну мирну угоду. Іран стверджує, що в десятипунктному плані, що ліг в основу домовленостей, йдеться про його право на продовження збагачення урану. 

Трамп відкидає те, що Штати пішли на припинення вогню на невигідних умовах.

Ізраїль, який, окрім Ірану, веде боротьбу проти ліванської “Хезболли”, сказав, що на Ліван перемир’я не поширюється. Країна продовжила удари, і вчора під них потрапив бельгійський урядовець. 

Також вибухи вчора лунали в деяких країнах Перської затоки.

Перший раунд переговорів США та Ірану запланований в Ісламабаді на 11 число. Америку представлятимуть віцепрезидент Джей Ді Венс, Стів Віткофф та Джаред Кушнер. 

Трамп тим часом висловлює невдоволення НАТО, яка, на його думку, мусила б допомагати США в бойових діях проти Ірану. 

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies