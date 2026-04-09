Міністр закордонних справ Бельгії потрапив у Лівані під ізраїльський обстріл

Очільник міністерства закордонних справ Бельгії Максим Прево під час візиту до Лівану опинився неподалік епіцентру ізраїльського ракетного обстрілу.

Як написав урядовець на своїй сторінці у мережі X, він перебував у Бейруті з метою висловлення підтримки законній владі Лівану та співчуття родинам загиблих від кривавого конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою". Прево зустрівся у столиці з президентом країни Джозефом Ауном.

Під час офіційних заходів Ізраїль без попередження почав одну з найбільш масованих атак на Бейрут. Прево разом з делегацією перебували у посольстві. За словами посадовця, ракети впали за декілька сотень метрів від будівлі дипломатичної місії.

Міністр стверджує, що обстріл міг призвести до сотень жертв серед цивільних. Він закликав США, Ізраїль та Іран гарантувати поширення дії двотижневого перемир'я на Ліван - у Єрусалимі заперечують, що це було частиною домовленостей.