Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Світ

Міністр закордонних справ Бельгії потрапив у Лівані під ізраїльський обстріл

Дипломат закликав поширити припинення вогню на Ліван.

Очільник міністерства закордонних справ Бельгії Максим Прево під час візиту до Лівану опинився неподалік епіцентру ізраїльського ракетного обстрілу.

Як написав урядовець на своїй сторінці у мережі X, він перебував у Бейруті з метою висловлення підтримки законній владі Лівану та співчуття родинам загиблих від кривавого конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою". Прево зустрівся у столиці з президентом країни Джозефом Ауном.

Під час офіційних заходів Ізраїль без попередження почав одну з найбільш масованих атак на Бейрут. Прево разом з делегацією перебували у посольстві. За словами посадовця, ракети впали за декілька сотень метрів від будівлі дипломатичної місії. 

Міністр стверджує, що обстріл міг призвести до сотень жертв серед цивільних. Він закликав США, Ізраїль та Іран гарантувати поширення дії двотижневого перемир'я на Ліван - у Єрусалимі заперечують, що це було частиною домовленостей.

﻿
Читайте також
