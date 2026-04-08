Україна ввела нові дипломатичні номерні знаки

Україна запровадила новий зразок дипломатичних номерних знаків, які тепер мають оливковий колір.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він зазначив, що раніше перший дипломатичний номер (001) належав Росії. Тепер систему оновили: Росію позбавили цієї першості, а номер 001 отримали дипломати ключового стратегічного партнера України.

За словами Сибіги, це рішення відображає нову реальність міжнародної підтримки та системну роботу з очищення українського простору від російської присутності.

«Оливковий — колір дипломатії, символ миру і взаєморозуміння. Сьогодні для України це також колір стійкості — колір форми наших захисників. А після перемоги — це буде колір миру. Перші номерні знаки вже отримали представники іноземного дипломатичного корпусу. Це практичний крок у впровадженні нових стандартів для дипломатичних установ і міжнародних організацій», - повідомив глава МЗС.

Сибіга додав, що оновлення системи має не лише іміджевий, а й безпековий характер і що реформа дозволяє привести сферу у відповідність до норм Віденських конвенцій про дипломатичні зносини та ефективніше реагувати на випадки неправомірного використання спецномерів.