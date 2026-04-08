​Генштаб ЗСУ: На Придніпровському напрямку росіяни тричі проводили штурми у бік Антонівського мосту

Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади ведуть вогонь з 2С22 «Богдана» на передовій у Запорізькій області, Україн

Станом на 16:00 8 квітня росіяни 43 рази атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Сумщині постраждали населені пункти Іскрисківщина, Бачівськ, Атинське, Стукалівка, Нескучне, Рогізне, Товстодубове, Волфине, Кореньок, Василівське, Ходине. Авіаударів зазнали Сваркове та Фотовиж.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник один раз штурмував українські позиції, крім цього, здійснив 38 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Синельникове, Приліпка, Лиман.

На Куп’янському росіяни двічі намагалися поліпшити своє становище в бік населених пунктів Новоосинове та Новоплатонівка.

На Лиманському відбулось одне боєзіткнення з ворогом в районі Греківки.

На Слов’янському захисники зупинили одну спробу росіян просунутися вперед в напрямку Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував в напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському загарбники здійснили вісім атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Софіївки.

На Покровському окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Сергіївка. Три боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському ворог один раз наступав у бік Лісного.

На Гуляйпільському Сили оборони успішно відбивали дев’ять ворожих атак у бік населених пунктів Прилуки, Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Лісне, Нове Поле, Воздвижівка, Барвінівка, Широке та Чарівне. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Веселянка та Кушугум.

На Придніпровському ворог проводив три марні штурмові дії у напрямку Антонівського мосту.