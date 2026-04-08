Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
​Генштаб ЗСУ: На Придніпровському напрямку росіяни тричі проводили штурми у бік Антонівського мосту

На Лиманському відбулось одне боєзіткнення з ворогом в районі Греківки.

​Генштаб ЗСУ: На Придніпровському напрямку росіяни тричі проводили штурми у бік Антонівського мосту
Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади ведуть вогонь з 2С22 «Богдана» на передовій у Запорізькій області, Україн
Фото: EPA/UPG

Станом на 16:00 8 квітня росіяни 43 рази атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Сумщині постраждали населені пункти Іскрисківщина, Бачівськ, Атинське, Стукалівка, Нескучне, Рогізне, Товстодубове, Волфине, Кореньок, Василівське, Ходине. Авіаударів зазнали Сваркове та Фотовиж.

На ПівнічноСлобожанському і Курському напрямках противник один раз штурмував українські позиції, крім цього, здійснив 38 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На ПівденноСлобожанському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Синельникове, Приліпка, Лиман.

На Куп’янському росіяни двічі намагалися поліпшити своє становище в бік населених пунктів Новоосинове та Новоплатонівка.

На Лиманському відбулось одне боєзіткнення з ворогом в районі Греківки.

На Слов’янському захисники зупинили одну спробу росіян просунутися вперед в напрямку Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував в напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському загарбники здійснили вісім атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Софіївки.

На Покровському окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Сергіївка. Три боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському ворог один раз наступав у бік Лісного.

На Гуляйпільському Сили оборони успішно відбивали дев’ять ворожих атак у бік населених пунктів Прилуки, Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Лісне, Нове Поле, Воздвижівка, Барвінівка, Широке та Чарівне. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Веселянка та Кушугум.

На Придніпровському ворог проводив три марні штурмові дії у напрямку Антонівського мосту. 

