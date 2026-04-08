Протягом вчорашньої доби армія Росії вбила в Херсонській області чотирьох людей, поранила ще 21 людину. Серед них – одну дитину.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Томина Балка, Берислав, Білозерка, Золота Балка, Українка, Степанівка, Микільське, Новорайськ, Антонівка, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Кізомис, Львове, Новотягинка, Осокорівка, Придніпровське, Токарівка, Чорнобаївка, Софіївка, Іванівка, Михайлівка, Новокаїри, Новотягинка та Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.

“російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 17 багатоповерхівок та 28 приватних будинків.Також окупанти понівечили аптеку, господарчу споруду, стільникову вежу, складське приміщення, приватний гараж та автомобілі, автівку «швидкої»”, – сказав він.

Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько вранці повідомив, що внаслідок пошкодження ворогом контактної мережі не працюють тролейбуси.

Херсон зазнає російських ударів щодня, але вчора ворог активізував по ньому удари і бив різними типами озброєння, зокрема ракетними системами залпового вогню.

За добу зі звільнених громад регіону евакуювали 1 людину. Якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.



