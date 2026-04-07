Завтра в Україні очікуються заморозки та мокрий сніг

В Карпатах вночі та вдень прогнозують до -3° морозу

8 квітня в Україні пануватиме холодний циклон. В більшості областей очікуються заморозки та дощ з мокрим снігом.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі 1-6° тепла, на Закарпатті та північному сході країни і в повітрі заморозки 0-3°; вдень 4-9° тепла.

В Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 0-3° морозу.

На Київщині та в Києві невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура по області вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 4-9° тепла.У Києві вночі 1-3° тепла; вдень 6-8° тепла.