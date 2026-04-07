Генпрокурор: викрито схему виїзду чоловіків за кордон під виглядом музикантів

Організаторка знаходиться за межами країни, а на причетність перевіряють посадовців Мінкультури. 

Генпрокурор: викрито схему виїзду чоловіків за кордон під виглядом музикантів
Руслан Кравченко
Фото: Офіс генпрокурора

Повідомлено про підозру громадянці України, яка, знаходячись за кордоном, організувала механізм незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон під виглядом музикантів. 

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко в Telegram.

Він зазначив, що на причетність до цієї схеми перевіряються посадовці Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Кравченко розповів, що схема працювала наступним чином: жінка реєструвалась як фізична особа-підприємець і діяла нібито у сфері культури. Вона шукала чоловіків, які не мали законних підстав для виїзду за кордон, і за грошову винагороду від $7 тис. 500 пропонувала їм "оформлення" як учасників музичних гуртів".

Після цього жінка подавала до Мінкультури списки таких осіб, вказуючи, що вони нібито беруть участь у благодійних концертах за кордоном.

"На підставі цих звернень Міністерство готувало та направляло до Державної прикордонної служби листи сприяння для перетину кордону", – зазначив Кравченко.

В результаті за такою схемою з України виїхали 28 осіб, які до цього часу не повернулися. Ще 16 осіб планували виїзд аналогічним способом, але не встигли. 

Організаторці заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). 

Також сьогодні провели обшуки у колишніх працівників Міністерства, в тому числі у колишнього т.в.о. міністра культури, які погоджували відповідні листи. 

  • Мінкультури надіслало до Держприкордонслужби 3724 листи щодо сприяння у тимчасовому виїзді за кордон у 2023 році. Водночас відомство заявило, що не обліковує порушників умов повернення, але тодішній в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що з-за кордону не повертається менше ніж 1% діячів культури з тих, кому видано дозвіл на виїзд.
  • У 2024 році Мінкультури 2744 раз зверталося до Держприкордонслужби із клопотанням щодо перетину кордону військовозобов'язаними. За цей рік з-за кордону не повернулося 579 чоловіків. У жовтні 2024 року тодішній міністр культури Микола Точицький заявив, що кожен 5-й діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон за дозволом від Мінкультури, не повертається.
  • Минулого року Мінкульт призупиняв видачу дозволів на виїзд з України для військовозобов'язаних. Воднчас повідомлялося, що в 2025 році Мінкультури 1,3 тис. раз клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними. 
