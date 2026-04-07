Генпрокурор: викрито схему виїзду чоловіків за кордон під виглядом музикантів

Повідомлено про підозру громадянці України, яка, знаходячись за кордоном, організувала механізм незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон під виглядом музикантів.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко в Telegram.

Він зазначив, що на причетність до цієї схеми перевіряються посадовці Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Кравченко розповів, що схема працювала наступним чином: жінка реєструвалась як фізична особа-підприємець і діяла нібито у сфері культури. Вона шукала чоловіків, які не мали законних підстав для виїзду за кордон, і за грошову винагороду від $7 тис. 500 пропонувала їм "оформлення" як учасників музичних гуртів".

Після цього жінка подавала до Мінкультури списки таких осіб, вказуючи, що вони нібито беруть участь у благодійних концертах за кордоном.

"На підставі цих звернень Міністерство готувало та направляло до Державної прикордонної служби листи сприяння для перетину кордону", – зазначив Кравченко.

В результаті за такою схемою з України виїхали 28 осіб, які до цього часу не повернулися. Ще 16 осіб планували виїзд аналогічним способом, але не встигли.

Організаторці заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Також сьогодні провели обшуки у колишніх працівників Міністерства, в тому числі у колишнього т.в.о. міністра культури, які погоджували відповідні листи.