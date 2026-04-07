​Агентка ФСБ з Дніпропетровщини отримала 15 років тюрми

Вона, зокрема, збирала дані про логістичні центри, де зберігають та ремонтують військову техніку.

На Дніпропетровщині до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили жительку, яка працювала на Росію.

Про це повідомила Служба безпеки.

Жінка входила до ворожого осередку коригувальників, який співробітники СБУ нейтралізували у серпні 2024 року на Дніпропетровщині.

Жителька Дніпровського району наводила російські ракети на об’єкти Сил оборони. Вона об’їжджала місцевість, щоб виявити пункти дислокації українських військ поблизу обласного центру. Крім того, зловмисниця через знайомих приховано збирала дані про логістичні центри, де зберігають та ремонтують військову техніку.

Слідство встановило, що зрадниця діяла окремо від інших учасників групи, проте звітувала одному куратору з Росії. Для конспірації вони спілкувалися в анонімному чаті месенджера. Співробітники СБУ затримали жінку за місцем проживання та вилучили смартфон із доказами зв’язку з російською спецслужбою.

У поле зору ФСБ засуджена потрапила через свої прокремлівські коментарі в телеграм-каналах. Суд визнав її винною у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.