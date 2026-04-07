Росіяни вдруге за день вдарили по громадському транспорту в Нікопольському районі. Є поранені

Російська армія вдруге за день обстріляла транспорт у Нікопольськоу районі Дніпропетровської області. В Червоногригорівській громаді росіяни обстріляли автобус міжміського маршруту.

Поранені жінка та четверо чоловіків. Про це голова ОВА Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

“Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу”, – сказав він.

Сьогодні ворог вдарив по маршрутці в Нікополі, внаслідок чого загинули четверо людей. Цей райцентр потерпає від ударів щоденно. На вихідних окупанти обстріляли там ринок, що призвело до загибелі двох і поранення 28 людей.



