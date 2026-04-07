Зеленський про удар по Нікополю: коли щодня відбувається терор, спроби послабити санкції проти РФ виглядають дико

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зараз у лікарні перебувають сім людей після удару російського FPV-дрона по маршрутці у Нікополі. Ще девʼять отримали допомогу на місці. Чотири людини загинули.

Президент зазначив, що росіяни продовжують свій цілеспрямований терор проти людей у Нікополі та інших містах і громадах поблизу лінії фронту. Днями був цинічний удар по нікопольському ринку, який забрав життя п’ятьох людей, ще 28 постраждали. Фактично постійні «сафарі» на людей у Херсоні: щодня є жертви.

“Важливо, що значну частину дронів усе-таки вдається збивати. Але коли щодня відбувається такий терор проти людей і життя, блокування нових санкцій проти Росії, спроби послабити санкції і торгувати з Росією виглядають дико”, – написав Зеленський.

Він додав, що такого не повинно бути ні тут, у Європі, ні будь-де у світі.

“Коли на вулицях міст людей просто вбивають, це загроза для всіх. Вбивці завжди намагаються йти кудись далі. Їх треба зупиняти одразу, рішучо, і це можна робити тільки всім спільно, координуючись та посилюючи одне одного в захисті життя”, – написав президент.