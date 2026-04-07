Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський про удар по Нікополю: коли щодня відбувається терор, спроби послабити санкції проти РФ виглядають дико

Наразі відомо про 4 загиблих внаслідок удару і 16 поранених. 

Атака росіян у Нікополі
Фото: Дніпропетровська ОВА

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зараз у лікарні перебувають сім людей після удару російського FPV-дрона по маршрутці у Нікополі. Ще девʼять отримали допомогу на місці. Чотири людини загинули. 

Президент зазначив, що росіяни продовжують свій цілеспрямований терор проти людей у Нікополі та інших містах і громадах поблизу лінії фронту. Днями був цинічний удар по нікопольському ринку, який забрав життя п’ятьох людей, ще 28 постраждали. Фактично постійні «сафарі» на людей у Херсоні: щодня є жертви. 

“Важливо, що значну частину дронів усе-таки вдається збивати. Але коли щодня відбувається такий терор проти людей і життя, блокування нових санкцій проти Росії, спроби послабити санкції і торгувати з Росією виглядають дико”, – написав Зеленський. 

Він додав, що такого не повинно бути ні тут, у Європі, ні будь-де у світі. 

“Коли на вулицях міст людей просто вбивають, це загроза для всіх. Вбивці завжди намагаються йти кудись далі. Їх треба зупиняти одразу, рішучо, і це можна робити тільки всім спільно, координуючись та посилюючи одне одного в захисті життя”, – написав президент.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies