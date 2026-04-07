У Миколаєві правоохоронець отримав 4 роки ув’язнення за побиття чоловіка під час зупинки авто

Правоохоронець побив ногами пасажира-адвоката, який надавав водію юридичну допомогу.

Фото: ДБР

Інгульський районний суд міста Миколаєва виніс вирок правоохоронцю, який під час патрулювання побив чоловіка, передає ДБР. 

Йому призначили 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.

Слідчі встановили, що у січні 2022 року під час патрулювання правоохоронці зупинили автомобіль у Миколаєві за порушення правил дорожнього руху.

Адвокат, який перебував на пасажирському сидінні, попросив представитися та почав надавати водію юридичну допомогу.

У відповідь командир взводу застосував сльозогінну речовину, повалив чоловіка на землю, одягнув кайданки та почав бити його ногами.

У результаті адвокат отримав перелом ребра.

Суд визнав правоохоронця винним у перевищенні влади або службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України).

