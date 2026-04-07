СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Горіть, як Усть-Луга
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом'яка — 19-річної операторки FPV
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Все погано, але надії немає
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
СБУ затримала інженера стратегічного оборонного заводу, підозрюваного в шпигуванні для Росії

Окупанти завербували посадовця через його сина, який відбуває тюремний строк на території країни-агресора за наркозлочини, обіцяючи ув'язненому амністію.

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині інженера стратегічного оборонного заводу, який одночасно шпигував для двох російських спецслужб: ФСБ та воєнної розвідки ГРУ.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

За матеріалами справи, окупанти завербували посадовця через його сина, який відбуває тюремний строк на території країни-агресора за наркозлочини.

В обмін на обіцянки амністії ув’язненого агент мав зібрати і передати ворогу секретні відомості про виконання оборонного замовлення. Для цього фігурант планував використати свій допуск до держтаємниці та фактичний доступ до спеціальних цехів заводу.

Також російські спецслужбісти сподівалися отримати від “крота” геолокації високотехнологічних приміщень та виробничої промзони підприємства, по яких ворог готував балістичні удари.

Співробітники СБУ завчасно викрила розвідактивність агента, задокументували його злочини і затримали за місцем роботи. Під час розслідування було також встановлено, що фігурант мав підшукати серед колег та охорони заводу потенційних “кандидатів” на вербування до агентурного апарату РФ.

При обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами його роботи на двох кураторів від ФСБ та ГРУ РФ. Для законспірованого зв’язку вони використовували декілька анонімних чатів у месенджерах.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

