СБУ затримала інженера стратегічного оборонного заводу, підозрюваного в шпигуванні для Росії

Окупанти завербували посадовця через його сина, який відбуває тюремний строк на території країни-агресора за наркозлочини, обіцяючи ув'язненому амністію.

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині інженера стратегічного оборонного заводу, який одночасно шпигував для двох російських спецслужб: ФСБ та воєнної розвідки ГРУ.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

В обмін на обіцянки амністії ув’язненого агент мав зібрати і передати ворогу секретні відомості про виконання оборонного замовлення. Для цього фігурант планував використати свій допуск до держтаємниці та фактичний доступ до спеціальних цехів заводу.

Також російські спецслужбісти сподівалися отримати від “крота” геолокації високотехнологічних приміщень та виробничої промзони підприємства, по яких ворог готував балістичні удари.

Співробітники СБУ завчасно викрила розвідактивність агента, задокументували його злочини і затримали за місцем роботи. Під час розслідування було також встановлено, що фігурант мав підшукати серед колег та охорони заводу потенційних “кандидатів” на вербування до агентурного апарату РФ.

При обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами його роботи на двох кураторів від ФСБ та ГРУ РФ. Для законспірованого зв’язку вони використовували декілька анонімних чатів у месенджерах.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.