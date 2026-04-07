Росіяни атакували з дрона бригаду "швидкої" у Херсоні: постраждали медики

Ще двоє медиків потрапили під удар, коли йшли додому.

Росіяни атакували з дрона бригаду екстреної медичної допомоги у Дніпровському районі Херсона. Є постраждалі.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Внаслідок ворожого удару поранені троє медиків: 48-річна жінка та чоловіки віком 24 та 42 роки. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Постраждалих доставили до лікарні у стані середньої важкості.

Незадовго до цього, орієнтовно о 18:00 через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждали двоє медиків.

"26-річний лікар та 25-річна лікарка потрапили під ворожий удар, коли йшли додому. У них діагностували вибухові травми та уламкові поранення. Потерпілі лікуватимуться амбулаторно", - йдеться в повідомленні ОВА.