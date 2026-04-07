Генштаб ЗСУ: росіяни тиснуть на Гуляйпільському, Костянтинівському і Покровському напрямках

Також ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини і Чернігівщини.

Станом на 16:00 7 квітня росіяни 82 рази атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Сумщині через російські обстріли постраждали населені пункти Кореньок, Гірки, Іскрисківщина, Старикове, Уланове, Малушине, Рогізне, на Чернігівщині – Галаганівка, Семенівка та Тимоновичі.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник двічі штурмував позиції українських військових, крім цього, здійснив 40 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав одного авіаційного удару, застосувавши одну керовану бомбу.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському росіяни п’ять разів намагалися поліпшити своє становище в районах населених пунктів Курилівка, Петропавлівка та Піщане.

На Лиманському триває ворожа атака на позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Твердохлібове.

На Слов’янському українські захисники зупинили одну спробу просунутися вперед поблизу населеного пункту Рай-Олександрівка, ще два боєзіткнення в районі Різниківки тривають дотепер.

На Краматорському ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 20 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Іванопілля та Софіївки.

На Покровському окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Удачне, Гришине, Дачне, Філія та Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському ворог шість разів наступав у районах населених пунктів Соснівка, Січневе та Вороне.

На Гуляйпільському Сили оборони успішно відбили 18 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Варварівка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Прилуки, Гірке, Оленокостянтинівка та Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженського та Таврійського. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Таврійське.

На Придніпровському ворог проводив чотири марні штурмові дії у напрямку Антонівського мосту. Населений пункт Степанівка зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.