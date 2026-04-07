Помер колишній міністр фінансів України Ігор Мітюков

Міністерство фінансів України повідомило, що 7 квітня 2026 року на 74-му році пішов з життя віцепрем’єр-міністр України з питань фінансової та банківської діяльності (1994-1995), Міністр фінансів України (1997-2001) Ігор Олександрович Мітюков.

Він став одним із архітекторів фінансової системи нашої держави, присвятивши роки її розбудові та стабілізації у складний період становлення.

Міністерство зазначило, що професіоналізм, стратегічне бачення та державницька відповідальність Ігоря Олександровича стали прикладом для багатьох поколінь фінансистів.

Його професіоналізм, відповідальність і відданість роботі назавжди залишаться у пам’яті всіх, хто знав Ігоря Олександровича.

Зазначимо, що за участі Ігоря Мітюкова Україна вперше вийшла на міжнародні ринки капіталу, що стало важливим кроком для інтеграції у світову фінансову систему. Мітюков також активно працював із міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ, і був одним із ключових переговорників щодо зовнішнього фінансування.

До роботи в уряді він представляв Україну при Європейському Союзі, маючи статус віцепрем’єра. Після завершення роботи на посаді міністра фінансів Мітюков продовжив дипломатичну кар’єру — у 2002–2005 роках був послом України у Великій Британії, а також представляв країну при Міжнародній морській організації.

Після державної служби він працював у міжнародних фінансових структурах, зокрема був пов’язаний із інвестиційним банком Morgan Stanley, а також обіймав посади у фінансових інституціях України, включно з наглядовими органами. У різні періоди виступав радником уряду.