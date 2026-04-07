Росіяни атакували автобус із людьми у Нікополі. Є загиблі і поранені (доповнено)

Автобус якраз під'їжджав до зупинки. 

Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 7 квітня, російські війська атакували автобус із людьми у Нікополі. Троє людей загинули, поранені 16 людей, з них троє у важкому стані. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа, облпрокуратура та ДСНС

Доповнення. Станом на 10:48 відомо, що вже є 16 поранених через атаку росіян на автобус у Нікополі. Восьмеро з них госпіталізовані. Чоловіки 58, 63 та 73 років – "важкі". Решта ушпиталених – у стані середньої тяжкості. У них мінно-вибухові травми, акубаротравми, осколкові поранення, переломи.

За словами Ганжі, ворог атакував FPV-дроном міський автобус у самому центрі Нікополя. Він якраз під'їжджав до зупинки,  люди були і у салоні, і на зупинці.

"Це був не випадковий удар. Це свідомий терор проти цивільних. Проти людей, які просто їхали у своїх справах", - написав Ганжа. 

В прокуратурі розповіли, що удар відбувся о 08:20.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
У ДСНС розповіли, що із перших хвилин на місці події працювали рятувальники. Разом з медиками вдалося деблокувати та врятувати 7 осіб. 

