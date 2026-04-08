В Одесі викрили шахрайський кол-центр, який викрадав кошти із криптогаманців

В Одесі ліквідували ще одну шахрайську схему викрадення коштів українців та іноземних громадян.

Про це повідомила Служба безпеки.

За результатами комплексних заходів було викрито підпільний кол-центр і повідомлено про підозру чотирьом учасникам, які видурювали гроші у людей під виглядом інвестицій на криптобіржах. Щомісяця ділки "заробляли" на оборудці майже 100 тисяч доларів США.

"Зловмисники «розганяли» пости у популярних групах Телеграм-каналів про нібито вигідні криптопроєкти і таким чином заманювали користувачів. Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам приклади успішних транзакцій і прибутковості, використовуючи дані легітимних криптовалютних бірж із реальними показниками зростання. Після «прогріву» потенційної жертви ділки надсилали їй посилання на фейковий сайт, оформлений під виглядом відомого криптосервісу для інвестицій. На цьому етапі користувач підключав свій криптовалютний гаманець і підтверджував запропоновану операцію, не усвідомлюючи її реального змісту", - йдеться в повідомленні.

Насправді ж на сайті був інтегрований шкідливий код, який надавав зловмисникам можливість автоматично вивести кошти.

Під час 20 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами «схеми». Також виявлено гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

Наразі співорганізатору і трьом виконавцям повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 (організація та пособництво у шахрайстві, вчинене в особливо великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі).

Наразі зловмисникам планується обрання запобіжних заходів. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.