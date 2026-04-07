З Німеччини до України екстрадували підозрюваного у шахрайстві, якого шукав Інтерпол

Із Німеччини до України екстрадували підозрюваного у шахрайстві, який перебував у розшуку Інтерполу.

Як розповіли у пресслужбі Офісу генпрокурора, йдеться про учасника шахрайської «букмекерської» схеми з Кривого Рогу.

Зазначається, що у 2023 році підозрюваний входив до складу організованої групи, яка під виглядом букмекерської компанії системно обкрадала громадян. Через фейкові Instagram-акаунти з демонстрацією розкоші людей переконували робити неіснуючі ставки, «підтверджували виграш» і виманювали додаткові кошти, а потім зникали.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів, що чоловік переховувався від слідства, і його оголосили у національний та міжнародний розшук Інтерполу. У серпні 2025 року його затримали в Німеччині та, за запитом прокуратури, днями екстрадували до України. Зараз він під вартою.

Наразі екстрадованому інкримінують участь у шахрайстві, вчиненому організованою групою з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України). Обвинувальні акти щодо вісьмох його ексколег уже в суді. Їхнє майно арештовано.

Від початку 2026 року прокуратура забезпечила екстрадицію до України 19 осіб: 8 – з Польщі, 6 – з Німеччини, 2 – з Чехії та по одній – з Іспанії, Латвії та Бельгії.