У Міноборони Німеччини пояснили умови обмежень на виїзд чоловіків за кордон

Також найближчим часом в Німеччині планують внести уточнення до адміністративних правил.

Фото: https://www.spiegel.de/

У Міністерстві оборони Німеччини пояснили порядок застосування норми закону, яка передбачає необхідність погодження виїзду за кордон для чоловіків віком від 17 до 45 років.

Як пише Der Spiegel, наразі ця вимога фактично не діє, оскільки військова служба в країні залишається добровільною.

Представник оборонного відомства наголосив, що за чинного законодавства всі дозволи на виїзд повинні надаватися автоматично.

"Оскільки військова служба ґрунтується виключно на добровільності, відповідні дозволи мають надаватися в принципі", – пояснив він.

У Міноборони також повідомили, що найближчим часом планують внести уточнення до адміністративних правил. Зокрема, передбачається закріпити норму, за якою дозвіл на виїзд вважатиметься наданим автоматично, поки служба не стане обов’язковою.

Крім того, наразі розробляються додаткові положення, які передбачатимуть винятки з обов’язку отримання дозволів. Це має допомогти уникнути зайвої бюрократії та спростити процедури для громадян.

  • Раніше німецькі ЗМІ писали, що з 1 січня 2026 року в Німеччині всі чоловіки віком від 17 до 45 років повинні отримати дозвіл від Центру кар'єри Бундесверу, якщо вони мають намір покинути Німеччину більше ніж на три місяці.
