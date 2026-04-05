Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для AP поділився досвідом України, який імовірно міг би допомогти у розблокуванні Ормузької протоки.

«У нас була схожа проблема, коли Росія заблокувала наш продовольчий коридор у Чорному морі», – зазначив Зеленський і додав, що Росія використовувала широкий спектр засобів для блокування – бойові кораблі, гелікоптери, ракети, винищувачі та інші наступальні засоби.

«Ми знищили частину російського Чорноморського флоту і змусили їх відійти від коридору. Потім організували конвої для цивільних суден за допомогою морських дронів, щоб протидіяти російським гелікоптерам та іншим загрозам», – розповів Президент.

Зараз продовольчий коридор перебуває під контролем України та успішно функціонує. За словами Зеленського, Україна може поділитися цим досвідом з іншими країнами, однак ніхто поки що не просив приїхати та допомогти з Ормузькою протокою – партнери лише цікавилися українським досвідом.