Україна може поділитися досвідом розблокування морських коридорів, – Президент

Володимир Зеленський поділився досвідом України з розблокування продовольчого коридору у Чорному морі.

Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для AP поділився досвідом України, який імовірно міг би допомогти у розблокуванні Ормузької протоки.

«У нас була схожа проблема, коли Росія заблокувала наш продовольчий коридор у Чорному морі», – зазначив Зеленський і додав, що Росія використовувала широкий спектр засобів для блокування – бойові кораблі, гелікоптери, ракети, винищувачі та інші наступальні засоби.

«Ми знищили частину російського Чорноморського флоту і змусили їх відійти від коридору. Потім організували конвої для цивільних суден за допомогою морських дронів, щоб протидіяти російським гелікоптерам та іншим загрозам», – розповів Президент.

Зараз продовольчий коридор перебуває під контролем України та успішно функціонує. За словами Зеленського, Україна може поділитися цим досвідом з іншими країнами, однак ніхто поки що не просив приїхати та допомогти з Ормузькою протокою – партнери лише цікавилися українським досвідом.

  • Через війну зі США та Ізраїлем Іран фактично заблокував Ормузьку протоку. Це перекрило шлях для 20% світового експорту нафти та газу, спровокувавши стрімке зростання цін на енергоносії. 
  • Хоча європейські країни спочатку відмовлялися втручатися, побоюючись втягування у війну, масштаби енергетичної кризи та тиск із боку Вашингтона змусили їх змінити позицію. 
  • 2 квітня понад 40 держав офіційно запустили міжнародну коаліцію, мета якої — забезпечити вільне судноплавство через Ормузьку протоку після завершення війни.
