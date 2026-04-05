Президент Трамп заявив про порятунок ще одного пілота F-15E, збитого над Іраном

Пілота знайшли пораненим, наразі його стан стабільний.

Президент США Дональд Трамп повідомив про успішне завершення пошуково-рятувальної операції, другого члена екіпажу винищувача F-15E, збитого над Іраном.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, пілота було знайдено пораненим, однак наразі його стан стабільний і він "цілий і неушкоджений".  

Президент наголосив, що операція стала однією з найскладніших в історії американських збройних сил. До неї були залучені десятки літаків, оснащених сучасним озброєнням. Керівництво військової операції здійснювалося на найвищому рівні — за участі міністра оборони та голови Об’єднаного комітету начальників штабів.

Трамп також додав, що напередодні американські сили провели ще одну окрему операцію, під час якої врятували першого члена екіпажу того ж літака. Інформацію про це не оприлюднювали одразу з міркувань безпеки, щоб не поставити під загрозу другу місію.

"Це перший випадок в історії військової справи, коли двох американських пілотів було врятовано окремо, глибоко на ворожій території. Той факт, що нам вдалося провести обидві ці операції, не втративши жодного американця, і навіть не маючи поранених, лише ще раз доводить, що ми досягли повного панування та переваги в повітрі над іранським небом", – наголосив Трамп.

  • 3 квітня у США підтвердили збиття винищувача F-15E Strike Eagle над територією Ірану. Пілота американського F-15E врятували, його знайшли два військові гелікоптери США.
