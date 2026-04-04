Трамп вимагає 152 мільйони доларів на відкриття в'язниці Алькатрас

Критики плану американського президента вказують на відсутність проточної води та каналізації на острові і необхідність доставляти всі товари човном.

Президент США Дональд Трамп у рамках свого запропонованого бюджету країни на 2027 рік вимагає 152 мільйони доларів на повторне відкриття сумнозвісної в'язниці Алькатрас.

Розташована поблизу мосту “Golden Gate” в Сан-Франциско, ця локація колись вважалася однією з найвідоміших в'язниць Америки, але в останні роки стала туристичною пам'яткою.

У бюджетному запиті йдеться про виділення коштів “на перетворення Алькатраса на сучасну безпечну в'язницю”, при цьому кошти покриватимуть витрати на перший рік.

Цей план викликав скептицизм у низки політиків Каліфорнії, зокрема через кінцеву вартість проєкту та труднощі, пов'язану з експлуатацією Алькатраса як діючої в'язниці.

В'язницю суворого режиму закрили у 1963 році. Зараз вона є туристичним об'єктом, яким керує Служба національних парків США.

Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що бюджетна пропозиція адміністрації Трампа є “абсурдною… і має бути повністю відхилена”. “Перебудова Алькатраса на сучасну в'язницю – це дурна ідея, яка буде не що інше, як марнування грошей платників податків та образою інтелекту американського народу”, – сказала вона.

Запит на фінансування проєкту має бути схвалений Конгресом США.

Критики плану Трампа вказували на відсутність проточної води та каналізації на острові і необхідність доставляти всі товари човном.

За даними Бюро в'язниць США, на момент закриття Алькатраса його експлуатація була втричі дорожчою, ніж будь-якої іншої федеральної в'язниці.

