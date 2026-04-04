CBS: Пентагон повідомив про поранених та загиблих військових під час операції США проти Ірану

Від початку операції США проти Ірану під кодовою назвою "Епічна лють" 365 американських військовослужбовців отримали поранення, ще 13 осіб загинули.

Про це пише CBS з посиланням на звіт Пентагону.

Згідно з даними, оприлюдненими Пентагоном 3 квітня, серед поранених – 247 військовослужбовців сухопутних військ, 63 військовослужбовці ВМС, 19 морських піхотинців, 36 військовослужбовців ВПС.

Більшість поранених уже повернулися до виконання своїх службових обов’язків, зазначає Центральне командування США.

Кількість загиблих залишилася без змін – 13 осіб. Шестеро з них загинули під час іранського удару по Кувейту та одна людина померла після поранення в Саудівській Аравії.

Інші шість загиблих – жертви аварії американського літака-заправника і класифікуються як загиблі поза бойовими діями.

3 квітня офіційні особи США підтвердили збиття винищувача F-15E Strike Eagle над територією Ірану. Пілота американського F-15E врятували, його знайшли два військові гелікоптери США.