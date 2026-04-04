CBS: Пентагон повідомив про поранених та загиблих військових під час операції США проти Ірану

365 американських військовослужбовців отримали поранення, ще 13 осіб загинули.

ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Від початку операції США проти Ірану під кодовою назвою "Епічна лють" 365 американських військовослужбовців отримали поранення, ще 13 осіб загинули. 

Про це пише CBS з посиланням на звіт Пентагону.

Згідно з даними, оприлюдненими Пентагоном 3 квітня, серед поранених – 247 військовослужбовців сухопутних військ, 63 військовослужбовці ВМС, 19 морських піхотинців, 36 військовослужбовців ВПС.

Більшість поранених уже повернулися до виконання своїх службових обов’язків, зазначає Центральне командування США.

Кількість загиблих залишилася без змін – 13 осіб. Шестеро з них загинули під час іранського удару по Кувейту та одна людина померла після поранення в Саудівській Аравії.

Інші шість загиблих – жертви аварії американського літака-заправника і класифікуються як загиблі поза бойовими діями.

  • Пізніше стало відомо, що ще один американський літак був пошкоджений під час пошуково-рятувальної операції зі збитим винищувачем США.
﻿
