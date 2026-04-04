Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Глава МЗС Німеччини закликає ЄС відмовитися від принципу одностайності

Вадефуль вважає, що блок має перейти до системи голосування кваліфікованою більшістю вже до кінця поточної каденції.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль виступив за скасування принципу одностайності в зовнішній та безпековій політиці Євросоюзу, передає Tagesschau

Вадефуль вважає, що ЄС має перейти до системи голосування кваліфікованою більшістю вже до кінця поточної каденції. На його думку, це дозволить блоку стати справді дорослим та дієздатним міжнародним гравцем.

Міністр підкреслив, що досвід останніх тижнів щодо надання допомоги Україні та запровадження санкцій проти Росії лише підтверджує необхідність таких змін. Зараз у Раді ЄС для ухвалення рішень у чутливих сферах потрібна згода всіх держав-членів, що дозволяє будь-якій країні накласти вето. Натомість принцип кваліфікованої більшості передбачає підтримку 55% країн, які представляють 65% населення блоку.

Заклик німецького міністра пролунав на тлі дій угорського уряду на чолі з Віктором Орбаном, який наразі блокує кредит ЄС для України обсягом 90 мільярдів євро. 

Читайте також
