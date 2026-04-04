Глава МЗС Німеччини закликає ЄС відмовитися від принципу одностайності

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль виступив за скасування принципу одностайності в зовнішній та безпековій політиці Євросоюзу, передає Tagesschau.

Вадефуль вважає, що ЄС має перейти до системи голосування кваліфікованою більшістю вже до кінця поточної каденції. На його думку, це дозволить блоку стати справді дорослим та дієздатним міжнародним гравцем.

Міністр підкреслив, що досвід останніх тижнів щодо надання допомоги Україні та запровадження санкцій проти Росії лише підтверджує необхідність таких змін. Зараз у Раді ЄС для ухвалення рішень у чутливих сферах потрібна згода всіх держав-членів, що дозволяє будь-якій країні накласти вето. Натомість принцип кваліфікованої більшості передбачає підтримку 55% країн, які представляють 65% населення блоку.

Заклик німецького міністра пролунав на тлі дій угорського уряду на чолі з Віктором Орбаном, який наразі блокує кредит ЄС для України обсягом 90 мільярдів євро.