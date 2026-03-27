Горіть, як Усть-Луга

Наймасштабніша і найуспішніша наша атака по їхній логістичній інфраструктурі. І нині повторили — для закріплення результату.

Щоб ви розуміли масштаб: комплекс в Усть-Лузі переробляє близько семи мільйонів тонн конденсату на рік. Це мінус мільйони доларів експортної виручки щодня, поки вони намагаються загасити і відновити труби.

Ну що, з ладу вивели два найбільші термінали на Балтиці — Усть-Лугу й Новатек . Величезна смуга диму, яку видно з космосу. Пожежі на причалах, зокрема на лініях наливу світлих нафтопродуктів (нафта, гас, дизельна фракція). Танкери палають на рейдах. Зупинка перевалки .

Фото: Dnipro Osint Пожежа у порту Усть-Луга 25 березня 2026 року

Патрульний криголам «Пурга», який хапонув води і приліг на борт — це удар по амбіціях Москви в Арктиці. У вас Адміралтейські верфі та завод у Виборзі під вогнем противника. Алло, «СВО за планом», які там бази в Арктиці та Північний морський шлях на 100 мільйонів тонн вантажів?

Сподіваюся, Норвегія, Швеція та Фінляндія оцінять математику: не треба витрачати 50 мільярдів доларів на нові флотилії та ескадрильї. Достатньо вкласти кілька сотень мільйонів у керовані боєприпаси та українську балістику, і російський флот приляже біля причалу як ЧФ.

У Чорному морі атакований нафтовий танкер тіньового флоту Altura. Судно під прапором Сьєрра-Леоне, згідно з трекінгом, йшло з Новоросійська до Стамбула. Танкер був завантажений мільйоном барелів нафти Urals (а це орієнтовно 65-70 мільйонів доларів на дно) — максимально жирна ціль.

Паралельно російському тіньовому флоту (а це майже 600 іржавих корит) загрожує перехоплення в Ла-Манші: Велика Британія санкціонувала зупинку, огляд і конфіскацію суден. Логістика стає золотою: фрахт та страховка тіньових танкерів вже зжирають до 30% вартості вантажу.

Події наростають, як снігова куля. Кожна з них, як кола на воді, б'є по російській економіці. Модель, на якій вони жирували 50 років — гнати газ і нафту трубами в преміальну Європу (понад 150 мільярдів кубів газу щорічно) — мертва. «Газпром» з головної дійної корови і геополітичної зброї перетворився на збиткову чорну діру, яка закрила рік з чистим збитком у 629 мільярдів рублів — вперше за 25 років.

Перекинути ці обсяги в Азію фізично неможливо — немає труб. «Сила Сибіру» качає жалюгідні 22 млрд кубів, а Китай не поспішає власним коштом будувати «Силу Сибіру-2», вимагаючи внутрішньоросійських цін.

Додайте сюди параліч міжнародних транзакцій. Навіть якщо вони продали нафту в Індію, вони отримують мільярди рупій (еквівалент майже 40 мільярдів доларів на піку), які зависають на індійських рахунках — їх не можна ні вивести, ні вільно конвертувати. Хіба що спецій та ліків на них набрати.

Фото: Rosneft Танкер класу ‘Афрамакс’ Роснєфті ‘Академік Губкін’

А через загрозу вторинних санкцій від США платежі затримують місяцями і блокують навіть лояльні китайські, турецькі та арабські банки. Торгівля відкочується до бартеру та сірих криптосхем, де комісії за транзакції сягають 5-7% і зжирають усю маржу.

А ми б'ємо. Методично б'ємо дронами, що летять на 1000+ км, по налагоджених потоках у Причорномор'ї і тепер на Балтиці (на який припадає 40% їхнього морського експорту нафти).

Суворі часи — суворі рішення. Хочете наступати? Ми продовжимо мобілізувати по 30 тисяч людей на місяць, знизимо призовний вік, наймемо легіонерів з Латинської Америки та Африки, розгорнемо виробництво понад мільйона FPV-дронів і сотень тисяч мін. Будете висіти на «путанці» в протитанкових ровах і втрачати цілий армійський корпус (плюс сотні одиниць броні) за зиму. Заради семи кілометрів просування. Візьмете руїни через рік, коли за ними буде вже нова лінія оборони і ще більше навчених пілотів.

Хочете погратися в тотальну мобілізацію, вимкнувши населенню Telegram і YouTube (споживаючи ключову ставку ЦБ під 16-20%, яка фізично вбиває цивільний бізнес)? Ок, ми продовжимо таргетувати перевалку нафти і газу, різати ваші доходи. Фонд національного добробуту, ліквідна частина якого скоротилася вдвічі, скоро помножиться на нуль.

Далі — низка жорстких секвестрів бюджету, увімкнений друкарський верстат і необхідність виносити мамині прикраси в ломбард за китайську їжу. Можливо, вам вдасться взяти руїни ще кількох міст. Але в них немає ні мільйонів снарядів, ні цехів з виробництва дронів, ні «Фламінго» чи «Нептунів», ні людей.

Там лише бита цегла, міни та гарантовані прильоти HIMARS і ATACMS при будь-яких спробах щось там побудувати, як це було в ДАП.

Хочете піти в глуху оборону? Ми нарощуємо виробництво ракет, які вибили 30-метрову діру в цехах з виробництва «Іскандерів» (через що ви тепер за десять днів здатні випустити жалюгідні сім штук замість десятків). Ми випробовуємо власну балістику і масштабуємо дрони — їх у нашому залпі вже як мінімум не менше, ніж ваших «Шахедів». А виробництво твердого палива ми розгорнемо в Данії. Електроніка — це взагалі цивільна «розсипуха», ви по ній ракетами не влучите. Влаштуємо війну міст — і тоді не лише 450 тисяч людей у Бєлгороді сидітимуть без світла і тепла.

Ви вже втратили доступ до преміальних західних технологій. Заміщення йде виключно через Китай. Але це жорсткий vendor lock-in. Китайці чудово розуміють, що росіянам більше нікуди йти: вони захопили понад 60% вашого авторинку, продаючи машини в двічі-тричі дорожче, ніж у себе вдома. Продають залізо третього ешелону з дикими націнками, відмовляються передавати технології та забирають ресурси з дисконтом у 30%. Відбувається тотальна примітивізація: машини випускають без сучасних систем (АБС, подушок), літаки збирають шляхом канібалізації 20-30% чинного парку. Це відкат інфраструктури на 20 років у минуле.

Фото: змі окупантів Знищена важкими боями Авдіївка, лютий 2024 р

Кілька мільйонів вбитих та покалічених, покоління назадл в економіці, майбутне дітей за руїни Авдіївки? Ви божевільні?

У вас є куди відступати — 1/7 частина суші. Займіться тим, щоб 20% вашого населення не жило без центральної каналізації з туалетами на вулиці, де зарплата двірника в ЄС здається недосяжною мрією. Нам відступати нікуди. Тому чим більше ви тиснете на нас, чим більше проливається крові — тим більше буде прилітати у відповідь та посилюватиметься мобілізація в Україні.

Хочете домовлятися про припинення війни по лінії? Велкам за стіл. Ні? Тоді горіть в пеклі. В пеклі горіть, як Усть-Луга.