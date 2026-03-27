ГоловнаСуспільствоВійна

Безпілотники знову атакували російські порти на Балтійському морі – Усть-Луга та Приморськ

Обидва порти є найбільшими в регіоні та становлять значну частку експорту нафтопродуктів Російської Федерації.

Безпілотники знову атакували російські порти на Балтійському морі – Усть-Луга та Приморськ
Удар по Ленінградській області, 27 березня 2026
Фото: Exilenova+

У ніч на 27 березня безпілотники знову атакували російські порти на Балтійському морі – Усть-Луга та Приморськ. Про це повідомляють українські OSINT-канали Exilenova+ та “КіберБорошно”

Повідомляють про вибухи в районі портів, а також зарево, яке видно за десятки кілометрів. Є відеопідтвердження нових спалахів у районі порту Приморськ та Усть-Луга.

Під ударом перебували ще декілька цілей.

За даними Reuters, щонайменше 40% російських потужностей з експорту нафти зупинені, зокерма через удари по портах в Ленінградській області.

Докладніше про нещодавні удари по портах у Ленінградські області читайте у матеріалі “Масштаб і архітектура удару по Приморську”.

