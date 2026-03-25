Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
ГоловнаСуспільствоВійна

Reuters: щонайменше 40% російських потужностей з експорту нафти зупинені

Мова йде про 2 млн барелів на добу.

Фото: EPA/UPG

Близько 40% російських потужностей з експорту нафти наразі не працюють, пише Reuters з посиланням на власні розрахунки.

Йдеться приблизно про 2 млн барелів на добу. За оцінками агентства, це найбільше порушення постачань нафти в сучасній історії Росії.

Серед ключових факторів перебоїв – удари українських дронів по інфраструктурі РФ, зокрема по портах Приморськ і Усть-Луга, а також атаки по нафтопроводу "Дружба", який забезпечує поставки до Словаччини та Угорщини.

Також важливим фактором стали затримки російських танкерів "тіньового флоту" у Європі, що вплинуло приблизно на 300 тис. барелів на добу експорту з порту Мурманськ.

Водночас, Росія продовжує постачати нафту трубопроводами до Китаю, а також експортувати нафту марки ESPO через порт Козьмін.

Продовжується відвантаження з проєктів "Сахалін". РФ також постачає близько 300 тис. барелів на добу на НПЗ у Білорусі.

Агенство зазначає, що перебої відбуваються на тлі зростання світових цін на нафту – понад $100 за барель – через загострення конфлікту навколо Ірану. Це створює додатковий тиск на російську економіку, яка значною мірою залежить від енергетичного експорту.

Подальші атаки та обмеження можуть ще більше ускладнити логістику постачань і вплинути на глобальний ринок енергоносіїв.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies